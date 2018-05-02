У Києві жінка випала із поїзда
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Києві, на центральному залізничному вокзалі, із вагону поїзда, що рушив на Чернівці, випала жінка. Про це УНН повідомили очевидці.
"Жінка випала із вагону потягу, що вирушив у Чернівці. Після цього потяг загальмував. Наразі із вагонів нікого не випускають", - повідомили очевидці.
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За словами пасажирів, жінці, яка випала з вагону, надають допомогу співробітники вокзалу. Жодних подробиць про її стан чи травми немає.