В Киеве женщина ударила сына ножом, защищаясь от побоев

"На спецлинию 102 от медработников поступило сообщение о том, что на улице Туполева они обнаружили 27-летнего киевлянина с ножевым ранением в грудь. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что в квартире между матерью и сыном возник конфликт. В разгар ссоры парень нанес матери несколько ударов кулаком в лицо. Защищаясь, киевлянка ударила сына кухонным ножом в грудь. Пострадавшего госпитализировали, женщину задержали.

Работники полиции с места происшествия изъяли нож со следами крови и отправили на экспертизу.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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