У Києві жінка вдарила сина ножем, захищаючись від побоїв
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Києві затримано жінку, яка вдарила ножем свого сина, захищаючись від його побоїв. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.
“На спецлінію 102 від медпрацівників надійшло повідомлення про те, що на вулиці Туполєва вони виявили 27-річного киянина з ножовим пораненням у груди. На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група”, - йдеться у повідомленні.
На місці події правоохоронці з’ясували, що у квартирі між матір’ю і сином виник конфлікт. У розпалі сварки хлопець наніс матері кілька ударів кулаком в обличчя. Захищаючись, киянка вдарила сина кухонним ножем у груди. Потерпілого госпіталізували, жінку затримали.
Працівники поліції із місця події вилучили ніж зі слідами крові та відправили на експертизу.
За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, вагітна дружина смертельно поранила чоловіка на Київщині.