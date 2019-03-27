В Киеве сгорело 2 автомобиля

Согласно сообщению, 26 марта в 19:27 в столичную Службу спасения поступило сообщение о том, что в Днепровском районе Киева на пр. Броварском, 17 загорелся автомобиль. На место происшествия был направлен расчет спасателей. Как оказалось, на проезжей части дороги во время движения загорелся грузовой автомобиль ТАТА. Уже через 15 минут спасатели ликвидировали возгорание. В результате пожара поврежден моторный отсек и обивка салона автомобиля.



Следующий вызов поступил 27 марта в 3:19. В оперативно-координационный центр ГСЧС поступила информация, что в Соломенском районе столицы на проезжей части дороги по бул. Лепсе, 5, в автомобиле Volkswagen произошло возгорание.



Спасатели за 20 минут ликвидировали пожар. В результате инцидента был поврежден моторный отсек и салон автомобиля.

Как отметили в пресс-службе вследствие пожаров погибших и травмированных нет. Причины и ущерб от инцидентов устанавливаются.



Ранее сообщал УНН, что за ночь в Харькове сгорело семь автомобилей.