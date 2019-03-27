У Києві згоріло 2 автомобілі

Згідно із повідомленням, 26 березня о 19:27 до столичної Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Дніпровському районі Києва на пр. Броварському, 17, загорівся автомобіль. На місце події був направлений розрахунок рятувальників. Як виявилось, на проїжджій частині дороги під час руху загорівся вантажний автомобіль ТАТА. Вже за 15 хвилин рятувальники ліквідували загоряння. Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік та оббивку салону автомобіля.



Наступний виклик надійшов 27 березня о 03:19. До оперативно-координаційного центру ДСНС надійшла інформація, що в Солом’янському районі столиці на проїжджій частині дороги по бул. Лепсе, 5, в автомобілі Volkswagen сталося займання.



Рятувальники за 20 хвилин ліквідували пожежу. Внаслідок інциденту був пошкоджений моторний відсік та салон автомобіля.

Як зазначили у прес-службі внаслідок пожеж загиблих та травмованих немає. Причини та збитки від інцидентів встановлюються.



Раніше УНН повідомляв, що за ніч у Харкові згоріло сім автомобілів.