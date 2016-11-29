В Киеве завершили ремонт сети наружного освещения

Так, в рамках капитального ремонта сети наружного освещения в обеих частях сквера бригадой специалистов полностью демонтирована устаревшая изношенная сеть и проложена кабельная канализация, в которой проходят обновленные кабели питания. Такие работы проходят для лучшей функциональности сети наружного освещения.

Кроме того, работниками коммунального предприятия установлены опоры с декоративными светильниками. Сейчас сквер освещают 47 новых парковых фонарей, современный дизайн которых гармонирует с изысканным стилем архитектурного ансамбля исторической части города.

Работы по капитальному ремонту проведены и на улице Прорезной. Полностью заменены кабели питания, демонтированы старые опоры, которые были не пригодны к дальнейшей эксплуатации, и заменены на новые – оцинкованные металлические. Они более устойчивы к коррозии, а потому не нуждаются в постоянной защите. Также полностью восстановлена тросовая сеть.

В общем на улице Прорезной установлено 15 опор, 19 светильников и 37 светильников на тросах.