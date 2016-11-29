В Киеве завершили ремонт сети наружного освещения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Капитальный ремонт сетей наружного освещения в сквере и на улице Прорезной в Киеве завершен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
Так, в рамках капитального ремонта сети наружного освещения в обеих частях сквера бригадой специалистов полностью демонтирована устаревшая изношенная сеть и проложена кабельная канализация, в которой проходят обновленные кабели питания. Такие работы проходят для лучшей функциональности сети наружного освещения.
Кроме того, работниками коммунального предприятия установлены опоры с декоративными светильниками. Сейчас сквер освещают 47 новых парковых фонарей, современный дизайн которых гармонирует с изысканным стилем архитектурного ансамбля исторической части города.
Работы по капитальному ремонту проведены и на улице Прорезной. Полностью заменены кабели питания, демонтированы старые опоры, которые были не пригодны к дальнейшей эксплуатации, и заменены на новые – оцинкованные металлические. Они более устойчивы к коррозии, а потому не нуждаются в постоянной защите. Также полностью восстановлена тросовая сеть.
В общем на улице Прорезной установлено 15 опор, 19 светильников и 37 светильников на тросах.