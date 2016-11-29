У Києві завершили ремонт мережі зовнішнього освітлення

Так, у рамках капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення в обох частинах скверу бригадою фахівців повністю демонтовано застарілу зношену мережу та прокладено кабельну каналізацію, у якій проходять оновлені кабелі живлення. Такі роботи відбуваються для кращої функціональності мережі зовнішнього освітлення.

Окрім того, працівниками комунального підприємства встановлено опори з декоративними світильниками. Наразі сквер освітлюють 47 нових паркових ліхтарів, сучасний дизайн яких гармонує із вишуканим стилем архітектурного ансамблю історичної частини міста.

Роботи з капітального ремонту проведено і на вулиці Прорізній. Повністю замінено кабелі живлення, демонтовано старі опори, які були не придатні до подальшої експлуатації, і замінено на нові – оцинковані металеві. Вони більш стійкі до корозії, а тому не потребують постійного захисту. Також повністю відновлено тросову мережу.

Загалом на вулиці Прорізній встановлено 15 опор, 19 світильників та 37 світильників на тросах.