В Киеве задержали вероятно причастных к убийству сотрудника АП

"Двух подозреваемых задержали. Это люди, с которыми незадолго до смерти видели покойного. Они могут быть причастны. Убитым оказался рядовой сотрудник АП", - сообщил собеседник УНН.

У убитого отсутствовали деньги и мобильный телефон.



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Как сообщал УНН, в Шевченковском районе Киева возле церкви нашли труп мужчины.

Напомним, в Одессе мужчине в шею воткнули столовый нож.