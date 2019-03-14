В Киеве задержали вероятно причастных к убийству сотрудника АП
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В столице правоохранители оперативно задержали вероятно причастных к убийству сотрудника Администрации Президента. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
"Двух подозреваемых задержали. Это люди, с которыми незадолго до смерти видели покойного. Они могут быть причастны. Убитым оказался рядовой сотрудник АП", - сообщил собеседник УНН.
У убитого отсутствовали деньги и мобильный телефон.
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Как сообщал УНН, в Шевченковском районе Киева возле церкви нашли труп мужчины.
Напомним, в Одессе мужчине в шею воткнули столовый нож.