У Києві затримали ймовірно причетних до вбивства співробітника АП
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У столиці правоохоронці оперативно затримали ймовірно причетних до вбивства співробітника Адміністрації Президента. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
"Двох підозрюваних затримано. Це люди з якими незадовго до смерті бачили покійного. Вони можуть бути причетні. Вбитим виявився рядовий співробітник АП", - повідомив співрозмовник УНН.
У вбитого були відсутні гроші та мобільний телефон.
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Як повідомляв УНН, у Шевченківському районі Києва біля церкви знайшли труп чоловіка.
Нагадаємо, в Одесі чоловікові в шию встромили столового ножа.