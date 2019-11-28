В Киеве задержали мужчину, который через интернет продавал сильнодействующие лекарства

"Киевской местной прокуратурой №7 совместно со следователями Подольского УП ГУНП в Киеве под оперативным сопровождением ГУ БКОП СБ Украины по результатам кропотливой работы пресечена преступная деятельность жителя города Львова, который осуществлял сбыт сильнодействующих лекарственных средств без специального на то разрешения в особо крупных размерах", - сказано в сообщении.

Указанное лицо разоблачено в ходе расследования уголовного производства по факту незаконного сбыта сильнодействующих лекарственных средств на территории Украины группой лиц.

По результатам проведенных обысков по месту жительства причастного лица обнаружено и изъято около 400 ампул и более 1000 таблеток с содержанием сильнодействующих лекарственных средств "нандролон" и "метандиенон". Указанные препараты злоумышленник сбывал покупателям через интернет-сайт.

По результатам проведенных экспертиз мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч.3,4 ст.321 (незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта сильнодействующих лекарственных средств, без специального на то разрешения, если предметом таких действий были сильнодействующие лекарственные средства в крупных размерах) УК Украины. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к сбыту сильнодействующих лекарственных средств. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве будут судить женщину, которая по почте сбывала сильнодействующие средства.