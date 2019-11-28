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У Києві затримали чоловіка, який через інтернет продавав сильнодіючі ліки

У Києві затримали чоловіка, який через інтернет продавав сильнодіючі ліки

Київ • УНН

 • 9650 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Києві затримали жителя Львова, який через інтернет збував сильнодіючі ліки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

"Київською місцевою прокуратурою №7 спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у Києві за оперативним супроводженням ГУ БКОЗ СБ України за результатами кропіткої роботи припинено злочинну діяльність жителя міста Львова, який здійснював збут сильнодіючих лікарських засобів без спеціального на те дозволу в особливо великих розмірах", - сказано у повідомленні.

Вказану особу викрито у ході розслідування кримінального провадження за фактом незаконного збуту сильнодіючих лікарських засобів на території України групою осіб.

За результатами проведених обшуків за місцем проживання причетної особи виявлено та вилучено близько 400 ампул та понад 1000 таблеток із вмістом сильнодіючих лікарських засобів "нандролон" і "метандієнон". Зазначені препарати зловмисник збував покупцям через інтернет-сайт.

За результатами проведених експертиз чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,4 ст.321 (незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів, без спеціального на те дозволу, якщо предметом таких дій були сильнодіючі лікарські засоби у великих розмірах) КК України. Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до збуту сильнодіючих лікарських засобів.
Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві судитимуть жінку, яка поштою збувала сильнодіючі засоби.

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