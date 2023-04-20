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В Киеве запустят дополнительные маршруты общественного транспорта на поминальные дни

В Киеве запустят дополнительные маршруты общественного транспорта на поминальные дни

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Киевпастранс обеспечит работу дополнительных маршрутов в столице для перевозки пассажиров в поминальные дни, сообщает УНН ссылаясь на КГВА.

Детали

Общее количество дополнительного подвижного состава: 235 автобусов, 140 троллейбусов и 100 трамваев.

  • До Северного кладбища будет ходить автобус №258 (от ст.метро «Лесная»)
  • До Южного кладбища — автобус №740 (от Одесской площади)
  • До Лесного кладбища автобусы №121 (от ст.метро «Почайна»), №122 (от ст.метро «Оболонь»), №124 (от ст.метро «Черниговская»), №125 (от Универсама «Позняки»).

Начальник КГВА, Сергей Попко, отметил, что власти города делают все необходимое для обеспечения общественного порядка в поминальные дни и планируют привлечь более 1400 правоохранителей. Также Киевская власть призвала горожан воздержаться от посещения кладбищ в поминальные дни, чтобы избежать большого скопления людей.

Напомним

Поминальными днями считается вторая неделя после Пасхи. В народе ее еще называют проводками, гробками, родительскими субботами, Радоницей, дарственными днями.

КГГА утвердила график поминальных дней в 2023 году, с ним вы можете ознакомиться по ссылке.

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Киев

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