В Киеве запустят дополнительные маршруты общественного транспорта на поминальные дни
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Киевпастранс обеспечит работу дополнительных маршрутов в столице для перевозки пассажиров в поминальные дни, сообщает УНН ссылаясь на КГВА.
Детали
Общее количество дополнительного подвижного состава: 235 автобусов, 140 троллейбусов и 100 трамваев.
-
- До Северного кладбища будет ходить автобус №258 (от ст.метро «Лесная»)
-
- До Южного кладбища — автобус №740 (от Одесской площади)
-
- До Лесного кладбища автобусы №121 (от ст.метро «Почайна»), №122 (от ст.метро «Оболонь»), №124 (от ст.метро «Черниговская»), №125 (от Универсама «Позняки»).
-
Начальник КГВА, Сергей Попко, отметил, что власти города делают все необходимое для обеспечения общественного порядка в поминальные дни и планируют привлечь более 1400 правоохранителей. Также Киевская власть призвала горожан воздержаться от посещения кладбищ в поминальные дни, чтобы избежать большого скопления людей.
Напомним
Поминальными днями считается вторая неделя после Пасхи. В народе ее еще называют проводками, гробками, родительскими субботами, Радоницей, дарственными днями.
КГГА утвердила график поминальных дней в 2023 году, с ним вы можете ознакомиться по ссылке.