В Киеве запустят дополнительные маршруты общественного транспорта на поминальные дни

Детали

Общее количество дополнительного подвижного состава: 235 автобусов, 140 троллейбусов и 100 трамваев.



До Северного кладбища будет ходить автобус №258 (от ст.метро «Лесная»)



До Южного кладбища — автобус №740 (от Одесской площади)



До Лесного кладбища автобусы №121 (от ст.метро «Почайна»), №122 (от ст.метро «Оболонь»), №124 (от ст.метро «Черниговская»), №125 (от Универсама «Позняки»).



Начальник КГВА, Сергей Попко, отметил, что власти города делают все необходимое для обеспечения общественного порядка в поминальные дни и планируют привлечь более 1400 правоохранителей. Также Киевская власть призвала горожан воздержаться от посещения кладбищ в поминальные дни, чтобы избежать большого скопления людей.

Напомним

Поминальными днями считается вторая неделя после Пасхи. В народе ее еще называют проводками, гробками, родительскими субботами, Радоницей, дарственными днями.

КГГА утвердила график поминальных дней в 2023 году, с ним вы можете ознакомиться по ссылке.