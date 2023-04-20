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У Києві запустять додаткові маршрути громадського транспорту на поминальні дні

У Києві запустять додаткові маршрути громадського транспорту на поминальні дні

Київ • УНН

 • 1193853 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Київпастранс забезпечить роботу додаткових маршрутів у столиці для перевезення пасажирів у поминальні дні, повідомляє УНН посилаючись на КМВА.

Деталі

Загальна кількість додаткового рухомого складу: 235 автобусів, 140 тролейбусів та 100 трамваїв.

  • До Північного кладовища ходитиме автобус №258 (від ст.метро «Лісова»)
  • До Південного кладовища — автобус №740 (від Одеської площі)
  • До Лісового кладовища автобуси №121 (від ст.метро «Почайна»), №122 (від ст.метро «Оболонь»), №124 (від ст.метро «Чернігівська»), №125 (від Універсаму «Позняки»).

Начальник КМВА, Сергій Попко, зазначив, що влада міста робить усе необхідне для забезпечення громадського порядку у поминальні дні та планує залучити понад 1400 правоохоронців. Також Київська влада закликала містян утриматись від відвідування кладовищ у поминальні дні, аби уникнути великого скупчення людей.

Нагадаємо

Поминальними днями вважається другий тиждень після Великодню. У народі його ще називають проводками, гробками, батьківськими суботами, Радоницею, дарними днями.

КМДА затвердила графік поминальних днів у 2023 році, з ним ви можете ознайомитись за посиланням.

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