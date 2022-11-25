В Киеве на некоторых трамвайных маршрутах продолжают ездить автобусы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Киеве на семи трамвайных маршрутах курсируют автобусы. Об этом в Telegram сообщила Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
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"На 7 трамвайных маршрутах временно продолжают работать автобусы", – говорится в сообщении.
Детали
В частности, автобусы работают по таким трамвайным маршрутам:
№1 "Михайловская Борщаговка – ул. Старовокзальная" – 10 автобусов;
№3 "Ст. Ромена Роллана – ул. Старовокзальная" – 10 автобусов;
№12 "Пуща-Водица – площадь Шевченко" – 2 автобуса;
№14 "Отрадный массив – Контрактовая площадь" – 5 автобусов;
№18 Контрактовая площадь – ул. Старовокзальная" – 2 автобуса;
№19 "Площадь Шевченко – Контрактовая площадь"– 4 автобуса;
№28 "Ул. Милославская – Дарницкая площадь" –5 автобусов.
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