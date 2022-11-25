У Києві на деяких трамвайних маршрутах продовжують їздити автобуси
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Києві на семи трамвайних маршрутах курсують автобуси. Про це в Telegram повідомила Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
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"На 7 трамвайних маршрутах тимчасово продовжують працювати автобуси", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Зокрема, автобуси працюють за такими трамвайними маршрутами:
№ 1 "Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна" – 10 автобусів;
№ 3 "Ст. Ромена Роллана – вул. Старовокзальна" – 10 автобусів;
№ 12 "Пуща-Водиця – площа Шевченка" – 2 автобуси;
№ 14 "Відрадний масив – Контрактова площа" – 5 автобусів;
№ 18 Контрактова площа – вул. Старовокзальна" – 2 автобуси;
№ 19 "Площа Шевченка – Контрактова площа" – 4 автобуси;
№ 28 "Вул. Милославська – Дарницька площа" – 5 автобусів.
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