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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Києві на деяких трамвайних маршрутах продовжують їздити автобуси

У Києві на деяких трамвайних маршрутах продовжують їздити автобуси

Київ • УНН

 • 1236936 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Києві на семи трамвайних маршрутах курсують автобуси. Про це в Telegram повідомила Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

Цитата

"На 7 трамвайних маршрутах тимчасово продовжують працювати автобуси", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Зокрема, автобуси працюють за такими трамвайними маршрутами:

№ 1 "Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна" – 10 автобусів;

№ 3 "Ст. Ромена Роллана – вул. Старовокзальна" – 10 автобусів;

№ 12 "Пуща-Водиця – площа Шевченка" – 2 автобуси;

№ 14 "Відрадний масив – Контрактова площа" – 5 автобусів;

№ 18 Контрактова площа – вул. Старовокзальна" – 2 автобуси;

№ 19 "Площа Шевченка – Контрактова площа" – 4 автобуси;

№ 28 "Вул. Милославська – Дарницька площа" – 5 автобусів.

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