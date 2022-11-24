У Києві відновили рух деякі трамваї
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Києві запрацювали деякі маршрути трамваїв. Про це в Telegram повідомила Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
Цитата
"На низці ділянок відновлено рух трамваїв", – ідеться у повідомленні.
Рух відновлено:
• Михайлівська Борщагівка – Гната Юри – Ромена Роллана. До вул. Старовокзальна тимчасово їздять автобуси.
• просп. Відрадний– Контрактова площа (№ 14)
• просп. Відрадний– вул. Старовокзальна (№ 15)
• пл. Контрактова – вул. Старовокзальна (№ 18)
• пл. Дарницька– Позняки, Червоний Хутір, Рембаза (№№ 8, 22, 29)
• б-р Перова, Троєщина (№ 22, 28, 35).
Нагадаємо
У режимі аварійного відключення залишається 25% житлових будинків Києва.