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В Киеве возобновили движение некоторые трамваи

Киев • УНН

 • 1747591 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Киеве заработали некоторые маршруты трамваев. Об этом в Telegram сообщила Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Цитата

"На ряде участков восстановлено движение трамваев", – говорится в сообщении.

Движение восстановлено:

• Михайловская Борщаговка – Гната Юры – Ромена Роллана. До ул. Старовокзальной временно ездят автобусы.

• просп. Отрадный – Контрактовая площадь (№14)

• просп. Отрадный – ул. Старовокзальная (№15)

• пл. Контрактовая – ул. Старовокзальная (№18)

• пл. Дарницкая – Позняки, Красный Хутор, Рембаза (№8, 22, 29)

• б-р Перова, Троещина (№22, 28, 35).

Напомним

В режиме аварийного отключения остается 25% жилых домов Киева.

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