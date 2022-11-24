В Киеве возобновили движение некоторые трамваи
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Киеве заработали некоторые маршруты трамваев. Об этом в Telegram сообщила Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
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"На ряде участков восстановлено движение трамваев", – говорится в сообщении.
Движение восстановлено:
• Михайловская Борщаговка – Гната Юры – Ромена Роллана. До ул. Старовокзальной временно ездят автобусы.
• просп. Отрадный – Контрактовая площадь (№14)
• просп. Отрадный – ул. Старовокзальная (№15)
• пл. Контрактовая – ул. Старовокзальная (№18)
• пл. Дарницкая – Позняки, Красный Хутор, Рембаза (№8, 22, 29)
• б-р Перова, Троещина (№22, 28, 35).
Напомним
В режиме аварийного отключения остается 25% жилых домов Киева.