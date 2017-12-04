В Киеве "заминировали" ТЦ

В полиции сообщили, что по указанным адресам выехали все профильные службы.

На место сразу выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа района, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве "заминировали" здание суда

По информации полиции, "сообщение о заминировании не подтвердилось".

"Торговый центр открыт для посетителей", - отметили правоохранители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве "заминировали" станцию метро "Васильковская"