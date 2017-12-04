В Киеве "заминировали" ТЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Правоохранители проверили информацию о "заминировании" торгового центра "Мармелад", передает корреспондент УНН.
В полиции сообщили, что по указанным адресам выехали все профильные службы.
На место сразу выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа района, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.
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По информации полиции, "сообщение о заминировании не подтвердилось".
"Торговый центр открыт для посетителей", - отметили правоохранители.
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