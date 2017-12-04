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У Києві "замінували" ТЦ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Правоохоронці перевірили інформацію про "замінування" торгового центру "Мармелад", передає кореспондент УНН.

У поліції повідомили, що за вказаними адресами виїхали усі профільні служби.

На місце відразу виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група району, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та рятувальники.

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За інформацією поліції, “повідомлення про замінування не підтвердилось”.

“Торговий центр відкритий для відвідувачів”, — зазначили правоохоронці.

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