У Києві "замінували" ТЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Правоохоронці перевірили інформацію про "замінування" торгового центру "Мармелад", передає кореспондент УНН.
У поліції повідомили, що за вказаними адресами виїхали усі профільні служби.
На місце відразу виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група району, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та рятувальники.
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За інформацією поліції, “повідомлення про замінування не підтвердилось”.
“Торговий центр відкритий для відвідувачів”, — зазначили правоохоронці.
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