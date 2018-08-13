В Киеве "заминировали" суд, который рассматривает дело Насирова

"Поступило сообщение о заминировании Шевченковского районного суда города Киева. Сейчас туда выехали правоохранители", - сообщили в полиции.

Сейчас людей, которые находились в здании суда вывели на улицу, на место происшествия приехали экстренные службы.

Добавим, что сегодня суд заслушивает обвинительный акт в отношении экс-главы ГФС Романа Насирова.

Напомним, 10 августа в Киеве "заминировали" станцию метро "Шулявская".