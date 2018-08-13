В Киеве "заминировали" суд, который рассматривает дело Насирова
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Неизвестный "заминировал" здание Шевченковского районного суда города Киева. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева.
"Поступило сообщение о заминировании Шевченковского районного суда города Киева. Сейчас туда выехали правоохранители", - сообщили в полиции.
Сейчас людей, которые находились в здании суда вывели на улицу, на место происшествия приехали экстренные службы.
Добавим, что сегодня суд заслушивает обвинительный акт в отношении экс-главы ГФС Романа Насирова.
Напомним, 10 августа в Киеве "заминировали" станцию метро "Шулявская".