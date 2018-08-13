У Києві “замінували” суд, який розглядає справу Насірова
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Невідомий “замінував” будівлю Шевченківського районного суду міста Києва. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції міста Києва.
“Надійшло повідомлення про замінування Шевченківського районного суду міста Києва. Наразі туди виїхали правоохоронці”, — повідомили у поліції.
Наразі людей, які знаходились у будівлі суду вивели на вулицю, на місце події приїхали екстрені служби.
Додамо, що сьогодні суд заслуховує обвинувальний акт щодо екс-голови ДФС Романа Насірова.
Нагадаємо, 10 серпня у Києві “замінували” станцію метро “Шулявська”.