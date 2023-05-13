В Киеве загорелась "скорая": есть погибшие и раненые

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“На территории Александровской больницы произошло возгорание в автомобиле скорой медицинской помощи. Во время ликвидации пожара был обнаружен труп женщины (ориентировочно 92 года). Также была обнаружена женщина (ориентировочно 60 лет) с ожогами 1-2 степени. Пожар ликвидирован”, - говорится в сообщении.

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Также КМВА опровергли информацию о якобы взрыве в Киеве, который якобы предшествовал возгоранию “скорой”.