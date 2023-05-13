У Києві загорілась “швидка”: є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. На території Олександрівської лікарні, міста Київ, загорівся автомобіль швидкої медичної допомоги. Рятувальники виявили труп жінки та постраждалу з опіками, повідомляє Київська МВА у Telegram, пише УНН.
Цитата
“На території Олександрівської лікарні сталося загоряння в автомобілі швидкої медичної допомоги. Під час ліквідації пожежі було виявлено труп жінки (орієнтовно 92 роки). Також було виявлено жінку (орієнтовно 60 років) з опіками 1-2 ступені. Пожежа ліквідована”, - йдеться у повідомленні.
Додатково
Також КМВА спростували інформацію про нібито вибух у Києві, який начебто передував загорянню “швидкої”.