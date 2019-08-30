В Киеве потушили пожар в складском ангаре
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Пожар на металлическом складском ангаре в Дарницком районе Киева ликвидировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Киеве.
"Уже в 11:26 пожар был локализован, а в 12:26 - ликвидирован. В настоящее время продолжается работа по разборке и проливанию конструкции. На месте происшествия работало 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в Киеве", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что погибших и травмированных нет.
Напомним, в Дарницком районе Киева горел металлический складской ангар.
Как сообщал УНН, вечером 21 августа в Полтаве загорелось одноэтажное складское помещение компании "Новая почта".