В Киеве потушили пожар в складском ангаре

"Уже в 11:26 пожар был локализован, а в 12:26 - ликвидирован. В настоящее время продолжается работа по разборке и проливанию конструкции. На месте происшествия работало 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в Киеве", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что погибших и травмированных нет.

Напомним, в Дарницком районе Киева горел металлический складской ангар.

Как сообщал УНН, вечером 21 августа в Полтаве загорелось одноэтажное складское помещение компании "Новая почта".