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У Києві загасили пожежу в складському ангарі

У Києві загасили пожежу в складському ангарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Пожежу на металевому складському ангарі у Дарницькому районі Києва ліквідували. Про це УНН повідомляє з посиланням на ГУ ДСНС України у Києві.

“Вже о 11:26 пожежу було локалізовано, а о 12:26 — ліквідовано. Наразі продовжується робота по розбиранню та проливанню конструкції. На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 осіб особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у Києві”, — йдеться в повідомленні.

Також, повідомляється, що загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва горів металевий складський ангар.

Як повідомляв УНН, увечері 21 серпня в Полтаві загорілося одноповерхове складське приміщення компанії “Нова пошта”.

Українські Національні Новини

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