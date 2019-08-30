У Києві загасили пожежу в складському ангарі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Пожежу на металевому складському ангарі у Дарницькому районі Києва ліквідували. Про це УНН повідомляє з посиланням на ГУ ДСНС України у Києві.
“Вже о 11:26 пожежу було локалізовано, а о 12:26 — ліквідовано. Наразі продовжується робота по розбиранню та проливанню конструкції. На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 осіб особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у Києві”, — йдеться в повідомленні.
Також, повідомляється, що загиблих та травмованих немає.
Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва горів металевий складський ангар.
Як повідомляв УНН, увечері 21 серпня в Полтаві загорілося одноповерхове складське приміщення компанії “Нова пошта”.