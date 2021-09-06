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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 129082 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 120840 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 118370 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос почти на 60%

В Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос почти на 60%

Киев  •  УНН

 • 13900 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В столице в течение 35-й недели 2021 года зарегистрировано 6444 больных гриппом и ОРВИ. Это на 55,6% больше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщили в КГГА, информирует УНН.

Детали

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 71%. Сейчас показатель заражения составляет 217,5.

В общем в столице, по сравнению с предыдущей неделей, фиксируют рост заболеваемости на 55,6%. Заболело 2797 детей (рост на 43,1%) и 3647 взрослых (рост на 66,2%).

Среди заболевших дети составляют 43,3%, а на предыдущей недели — 47,1%. Из них 36,6% — дети школьного возраста. В то же время среди школьников заболеваемость выросла на 46,1% — зарегистрировано 1023 случая.

В медицинские учреждения в течение 35-й недели госпитализированы 346 человек, среди которых 78 — дети.

Напомним

В августе в Киеве фиксировали незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ — на 2,3%.

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Киев

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