У Києві рівень захворюваності на грип та ГРВІ зріс майже на 60%

Деталі

Рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижчий за епідемічний поріг на 71%. Наразі показник зараження становить 217,5.

Загалом у столиці, порівняно з попереднім тижнем, фіксують зростання захворюваності на 55,6%. Захворіло 2797 дітей (зростання на 43,1%) і 3647 дорослих (зростання на 66,2%).

Серед хворих діти становлять 43,3%, а попереднього тижня — 47,1%. Із них 36,6% — діти шкільного віку. Водночас серед школярів захворюваність зросла на 46,1% — зареєстровано 1023 випадки.

До медичних закладів протягом 35-го тижня госпіталізовано 346 осіб, серед яких 78 — діти.

Нагадаємо

У серпні в Києві фіксували незначне зростання захворюваності на грип та ГРВІ — на 2,3%.