В Киеве запретили реконструкцию и капитальный ремонт исторических зданий

ukru
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 110219 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 128565 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 132266 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 193632 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 228453 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140347 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132298 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 208931 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125520 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 184909 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

3 марта, 01:48 • 139573 просмотра
россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

3 марта, 02:46 • 135236 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

3 марта, 03:21 • 146169 просмотра
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

3 марта, 05:01 • 138309 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 113734 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 228453 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 208931 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 366457 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 333011 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 317130 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии «Оскар»

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии «Оскар»

10:45 • 23170 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 113734 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 108053 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 193632 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 146080 просмотра
Актуальное
В Киеве запретили реконструкцию и капитальный ремонт исторических зданий

В Киеве запретили реконструкцию и капитальный ремонт исторических зданий

Киев  •  УНН

 • 29879 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Киевский городской совет ввел мораторий на реконструкцию и капитальный ремонт исторических зданий XIX-XX века. Об этом в своем Telegram сообщил председатель Киевской городской организации партии "ЕС" Владимир Прокопив, передает УНН.

Детали

В частности, он опубликовал список объектов, подпадающих под решение Киевсовета:
- Автозаводская, 2, Амосова, 13, 16, Андреевский спуск, 30, Антонова, 2/32, Антоновича, 7. Багговутовская, 1;
- Борисоглебская, 10 Боричев Ток, 27.
- Василия Тютюнника, 7, Большая Житомирская, 38Б, Большая Окружная, 4, Верхний Вал, 34/13, Воздвиженская, 1-Б, 25, 35, Вокзальная, 1, 3, 5, 7, 9, 13.
- Георгиевский переулок, 2, 9/11, Гоголевская, 7г, Голосеевский проспект, 8, Гончара, 36;
- Делегатский пер., 4, 6, 12, Десятинный пер., 7.
- Жилянская, 47, 160, Железнодорожное шоссе, 2, Инженерный переулок, 4, Цветущий пер., 18, Кирилловская, 41, 103.
- Левандовская, 3, 3б, Липинского, 4, Лобановского проспект, 148.
- Малоподвальная ул., 4Б, Межигорская, 12, 12/25, Мельникова, 8, 20, Музейный пер., 8.
- Набережное шоссе, 12, 14, Набережно-Крещатицкая, 7-б, в, Нагорная, 2, 4, 5, 13/2, 16/13, 17, 19, Нагорный пер., 4, Нижний Вал, 37, Обсерваторная, 17 Овруцкая, 7а, 26, Отто Шмидта, 13.
- Майбороды, 32, Воздухофлотский просп, 28 Притиско-Никольская, 2, Прорезная, 8, 23, 27.
- Рейтарская, 9, Руставели Шота, 19, 38-в, Сагайдачного, 22, 20/2, Саксаганского, сорок четвёртом, 61/17, Сечевых Стрельцов, 24, 91, Сковороды, 1, 7/9, Старая Поляна, 46, Тарасовская, 6, 8, 9, 23-25, 38, 40, Татарская, 32, Терещенковская, 17б, Тропинина, 1, 10, 13, Тургеневская, 22.
- Шутова, 1, 3, 4, Ярославов Вал, 10, Ярославская, 8.

Прокопив добавил, что этот список объектов не является окончательным и будет расширяться.

Напомним

Ситуация с историческими зданиями в Киеве непростая. Только в этом году в столице снесли несколько памятников:

- Доходный дом Уткина, ул. С. Петлюры, 29 (конец XIX - начало ХХ в., Архитектор Александр Вербицкий). Находился в очень хорошем состоянии, до начала 2021 в здании функционировали офисы. Снесли его 11 апреля под предлогом "частичного демонтажа с последующей реконструкцией".

- Пивоварня Карла Шульца, Голосеевский проспект, 8 (1880-е годы). Одно из исторических зданий комплекса Демеевская пивоварня К. Шульца снесли 21 апреля.

Изуродовали этого года постройки:

- "Цветы Украины", ул. Сечевых Стрельцов, 49 (1985, архитектор Николай Левчук). Здание бывшего цветочного магазина-оранжереи, оригинальное модернистичное сооружение.

- Усадьба Барбана, Обсерваторная ул., 6.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

Обратиться по вопросам размещения рекламы