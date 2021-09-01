В Киеве запретили реконструкцию и капитальный ремонт исторических зданий
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Киевский городской совет ввел мораторий на реконструкцию и капитальный ремонт исторических зданий XIX-XX века. Об этом в своем Telegram сообщил председатель Киевской городской организации партии "ЕС" Владимир Прокопив, передает УНН.
Детали
В частности, он опубликовал список объектов, подпадающих под решение Киевсовета:
- Автозаводская, 2, Амосова, 13, 16, Андреевский спуск, 30, Антонова, 2/32, Антоновича, 7. Багговутовская, 1;
- Борисоглебская, 10 Боричев Ток, 27.
- Василия Тютюнника, 7, Большая Житомирская, 38Б, Большая Окружная, 4, Верхний Вал, 34/13, Воздвиженская, 1-Б, 25, 35, Вокзальная, 1, 3, 5, 7, 9, 13.
- Георгиевский переулок, 2, 9/11, Гоголевская, 7г, Голосеевский проспект, 8, Гончара, 36;
- Делегатский пер., 4, 6, 12, Десятинный пер., 7.
- Жилянская, 47, 160, Железнодорожное шоссе, 2, Инженерный переулок, 4, Цветущий пер., 18, Кирилловская, 41, 103.
- Левандовская, 3, 3б, Липинского, 4, Лобановского проспект, 148.
- Малоподвальная ул., 4Б, Межигорская, 12, 12/25, Мельникова, 8, 20, Музейный пер., 8.
- Набережное шоссе, 12, 14, Набережно-Крещатицкая, 7-б, в, Нагорная, 2, 4, 5, 13/2, 16/13, 17, 19, Нагорный пер., 4, Нижний Вал, 37, Обсерваторная, 17 Овруцкая, 7а, 26, Отто Шмидта, 13.
- Майбороды, 32, Воздухофлотский просп, 28 Притиско-Никольская, 2, Прорезная, 8, 23, 27.
- Рейтарская, 9, Руставели Шота, 19, 38-в, Сагайдачного, 22, 20/2, Саксаганского, сорок четвёртом, 61/17, Сечевых Стрельцов, 24, 91, Сковороды, 1, 7/9, Старая Поляна, 46, Тарасовская, 6, 8, 9, 23-25, 38, 40, Татарская, 32, Терещенковская, 17б, Тропинина, 1, 10, 13, Тургеневская, 22.
- Шутова, 1, 3, 4, Ярославов Вал, 10, Ярославская, 8.
Прокопив добавил, что этот список объектов не является окончательным и будет расширяться.
Напомним
Ситуация с историческими зданиями в Киеве непростая. Только в этом году в столице снесли несколько памятников:
- Доходный дом Уткина, ул. С. Петлюры, 29 (конец XIX - начало ХХ в., Архитектор Александр Вербицкий). Находился в очень хорошем состоянии, до начала 2021 в здании функционировали офисы. Снесли его 11 апреля под предлогом "частичного демонтажа с последующей реконструкцией".
- Пивоварня Карла Шульца, Голосеевский проспект, 8 (1880-е годы). Одно из исторических зданий комплекса Демеевская пивоварня К. Шульца снесли 21 апреля.
Изуродовали этого года постройки:
- "Цветы Украины", ул. Сечевых Стрельцов, 49 (1985, архитектор Николай Левчук). Здание бывшего цветочного магазина-оранжереи, оригинальное модернистичное сооружение.
- Усадьба Барбана, Обсерваторная ул., 6.