У Києві заборонили реконструкцію та капітальний ремонт історичних будівель
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Київська міська рада ввела мораторій на реконструкцію та капітальний ремонт історичних будівель ХІХ-ХХ століття. Про це у своєму Telegram повідомив голова Київської міської організації партії “ЄС” Володимир Прокопів, передає УНН.
Деталі
Зокрема, він опублікував список об’єктів, які підпадають під рішення Київради:
— Автозаводська, 2, Амосова, 13, 16, Андріївський узвіз, 30, Антонова, 2/32, Антоновича, 7. Багговутівська, 1;
— Борисоглібська, 10, Боричів Тік, 27.
— Василя Тютюнника, 7, Велика Житомирська, 38Б, Велика Окружна, 4, Верхній Вал, 34/13, Воздвиженська, 1—Б, 25, 35, Вокзальна, 1, 3, 5, 7, 9, 13.
— Георгієвський провулок, 2, 9/11, Гоголівська, 7г, Голосіївський проспект, 8, Гончара, 36;
— Делегатський пров., 4, 6, 12, Десятинний пров., 7.
— Жилянська, 47, 160, Залізничне шосе, 2, Інженерний провулок, 4, Квітучий пров., 18, Кирилівська, 41, 103.
— Левандовська, 3, 3б, Липинського, 4, Лобановського проспект, 148.
— Малопідвальна вул., 4Б, Межигірська, 12, 12/25, Мельникова, 8, 20, Музейний пров., 8.
— Набережне шосе, 12, 14, Набережно—Хрещатицька, 7—б, в, Нагірна, 2, 4, 5, 13/2, 16/13, 17, 19, Нагірний пров., 4, Нижній Вал,37, Обсерваторна, 17, Овруцька, 7а, 26, Отто Шмідта, 13.
— Майбороди, 32, Повітрофлотський просп, 28, Притисько-Микільська, 2, Прорізна, 8, 23, 27.
— Рейтарська, 9, Руставелі Шота, 19, 38-в, Сагайдачного, 22, 20/2, Саксаганського, 44-е, 61/17, Січових Стрільців, 24, 91, Сковороди, 1, 7/9, Стара Поляна, 46, Тарасівська, 6, 8, 9, 23-25, 38, 40, Татарська, 32, Терещенківська, 17б, Тропініна, 1, 10, 13, Тургенівська, 22.
— Шутова, 1, 3, 4, Ярославів Вал, 10, Ярославська, 8.
Прокопів додав, що цей список об’єктів не є кінцевим і буде розширюватися.
Нагадаємо
Ситуація з історичними будівлями у Києві непроста. Лише цього року у столиці знесли декілька пам’яток:
— Прибутковий будинок Уткіна, вул. С. Петлюри, 29 (кінець ХІХ — початок ХХ ст., архітектор Олександр Вербицький). Перебував у дуже доброму стані, до початку 2021 року в будівлі функціонували офіси. Знесли його 11 квітня під приводом “часткового демонтажу з подальшою реконструкцією”.
— Броварня Карла Шульца, Голосіївський проспект, 8 (1880-ті роки). Одну з історичних будівель комплексу Деміївської броварні К. Шульца знесли 21 квітня.
Понівечили цього року будівлі:
— “Квіти України”, вул. Січових Стрільців, 49 (1985, архітектор Микола Левчук). Будинок колишнього квіткового магазину-оранжереї, оригінальна модерністична споруда.
— Садиба Барбана, Обсерваторна вул., 6.