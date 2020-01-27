В Киеве арестовали иностранца, который обокрал певицу Maruv
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Киеве отправили под стражу с возможностью внесения залога в размере 630 тысяч гривен иностранца, который подозревается в ограблении певицы Maruv (Анны Корсун). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
"Злоумышленником оказался гражданин другого государства. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 630 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, а оперативники просмотрели записи с камер наблюдения и пообщались с возможными свидетелями.
В ходе досудебного расследования в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
В результате работники департамента уголовного розыска Нацполиции совместно с оперативниками киевской полиции установили личность подозреваемого в краже, а затем задержали его. Это - гражданин другого государства, 1979 года рождения. При проведении неотложного обыска по месту его жительства изъяты вещественные доказательства.
Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как ранее сообщалось в УНН, в Киеве в субботу, 11 января, ограбили авто певицы Maruv (Анны Корсун).