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У Києві пограбували співачку Maruv

У Києві пограбували співачку Maruv

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. У Києві в суботу, 11 січня, пограбували авто співачки MARUV (Анни Корсун). Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram, інформує УНН.

Інцидент стався на Богдана Хмельницького, 42. Невідомі забрали чорну сумку з документами, особистими речами та грошима дівчини.

Співачка попросила підписників допомогти знайти злодіїв, а також поділилася фотографією вкраденої сумки.

"Може ви бачили, куди люди втекли? Тому що там були мої всі документи", - сказала вона.

Як повідомлялося раніше в УНН, Maruv зробила заяву щодо премії MTV EMA: я представляю тільки себе і свою творчість.

Українські Національні Новини

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