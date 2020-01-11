У Києві пограбували співачку Maruv
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У Києві в суботу, 11 січня, пограбували авто співачки MARUV (Анни Корсун). Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram, інформує УНН.
Інцидент стався на Богдана Хмельницького, 42. Невідомі забрали чорну сумку з документами, особистими речами та грошима дівчини.
Співачка попросила підписників допомогти знайти злодіїв, а також поділилася фотографією вкраденої сумки.
"Може ви бачили, куди люди втекли? Тому що там були мої всі документи", - сказала вона.
Як повідомлялося раніше в УНН, Maruv зробила заяву щодо премії MTV EMA: я представляю тільки себе і свою творчість.