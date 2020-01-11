В Киеве ограбили певицу Maruv
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Киеве в субботу, 11 января, ограбили авто певицы MARUV (Анны Корсун). Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram, сообщает УНН.
Инцидент произошел на Богдана Хмельницкого, 42. Неизвестные забрали черную сумку с документами, личными вещами и деньгами девушки.
Певица попросила подписчиков помочь найти воров, а также поделилась фотографией украденной сумки.
"Может вы видели, куда люди бежали? Потому что там были мои все документы", - сказала она.
Как сообщалось ранее в УНН, Maruv сделала заявление о премии MTV EMA: я представляю только себя и свое творчество.