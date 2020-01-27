У Києві заарештували іноземця, який обікрав співачку Maruv
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Києві відправили під варту із можливістю внесення застави у розмірі 630 тисяч гривень іноземця, який підозрюється у пограбуванні співачки Maruv (Анни Корсун). Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції.
"Зловмисником виявився громадянин іншої держави. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 630 тисяч гривень", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що слідчо-оперативна група провела огляд місця події, а оперативники переглянули записи з камер спостереження і поспілкувалися із можливими свідками.
У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, проведено ряд оперативно-розшукових заходів і слідчих дій.
У результаті працівники департаменту карного розшуку Нацполіції спільно із оперативниками київської поліції встановили особу підозрюваного у крадіжці, а відтак затримали його. Це – громадянин іншої держави, 1979 року народження. При проведенні невідкладного обшуку за місцем його проживання вилучено речові докази.
Зловмиснику загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як раніше повідомлялося в УНН, у Києві в суботу, 11 січня, пограбували авто співачки Maruv (Анни Корсун).