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У Києві заарештували іноземця, який обікрав співачку Maruv

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. У Києві відправили під варту із можливістю внесення застави у розмірі 630 тисяч гривень іноземця, який підозрюється у пограбуванні співачки Maruv (Анни Корсун). Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

У Києві заарештували іноземця, який обікрав співачку Maruv

"Зловмисником виявився громадянин іншої держави. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 630 тисяч гривень", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що слідчо-оперативна група провела огляд місця події, а оперативники переглянули записи з камер спостереження і поспілкувалися із можливими свідками.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, проведено ряд оперативно-розшукових заходів і слідчих дій.

У результаті працівники департаменту карного розшуку Нацполіції спільно із оперативниками київської поліції встановили особу підозрюваного у крадіжці, а відтак затримали його. Це – громадянин іншої держави, 1979 року народження. При проведенні невідкладного обшуку за місцем його проживання вилучено речові докази.

Зловмиснику загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як раніше повідомлялося в УНН, у Києві в суботу, 11 січня, пограбували авто співачки Maruv (Анни Корсун).

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