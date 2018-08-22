В Киеве за растрату 600 млн грн будут судить банковских клерков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Киеве группе должностных лиц банка инкриминируют растрату почти 600 миллионов гривен. Об этом сообщил Департамент коммуникаций Национальной полиции Украины, передает УНН.
“20 августа председателю наблюдательного совета банка, а также четырем другим работникам учреждения сообщено о подозрении в совершении преступления. Им инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение ими путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины”, - говорится в сообщении.
Ранее сотрудники Управления расследования коррупционных преступлений ГСУ НПУ и оперативники ДЗЭ задокументировали преступную деятельность работников банка, привела к растрате средств на общую сумму 597 миллионов гривен.
Во время проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили, что банковские чиновники организовали растрату активов банка.
Злоумышленники работали по определенной “схеме”: сначала они незаконно закладывали средства с открытого для них корреспондентского счета другого банковского учреждения. Позже подозреваемые списывали их под кредитные договоры оффшорных компаний, которые принадлежали им же.
Как отмечается, 21 августа суд избрал в отношении председателя наблюдательного совета меру пресечения в виде залога в размере 27 миллионов гривен.
Напомним, владельцев одного из известных украинских банков обвиняют в выводе со счетов финансового учреждения 1,9 миллиардов долларов.