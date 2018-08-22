У Києві за розтрату 600 млн грн судитимуть службовців банку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Києві групі посадовців банку інкримінують розтрату майже 600 мільйонів гривень. Про це повідомив Департамент комунікацій Національної поліції України, передає УНН.
“20 серпня голові спостережної ради банку, а також чотирьом іншим працівникам установи повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Їм інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.
Раніше працівники Управління розслідування корупційних злочинів ГСУ НПУ та оперативники ДЗЕ задокументували злочинну діяльність працівників банку, що призвела до розтрати коштів на загальну суму 597 мільйонів гривень.
Під час проведення комплексу слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили, що банківські посадовці організували розтрату активів банку.
Зловмисники працювали за певною “схемою”: спочатку вони незаконно закладали кошти з відкритого для них кореспондентського рахунку іншої банківської установи. Пізніше підозрювані списували їх під кредитні договори офшорних компаній, які належали їм же.
Як зазначається, 21 серпня суд обрав стосовно голови спостережної ради запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 27 мільйонів гривень.
Нагадаємо, власників одного із відомих українських банків звинувачують у виведенні з рахунків фінансової установи 1,9 млрд доларів.