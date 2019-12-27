В Киеве за сутки зафиксировали почти 150 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В четверг, 26 декабря, в течение суток в столице произошло 148 ДТП. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева, передает УНН.
"За 26 декабря 2019 года на столичную службу "102" поступило 148 сообщений о ДТП", - отметили в полиции.
Также в пресс-службе добавили, что в 8 авариях травмировались 8 человек.
Напомним, следователи ГБР расследуют обстоятельства ДТП с участием оперуполномоченного УСБУ в Хмельницкой области, в которой погибли два человека.
Также сообщалось, что во Львовской области в результате наезда грузового автомобиля погиб 27-летний мужчина.
Как сообщал УНН, по словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, соответствующие законопроекты об ужесточении наказания водителей за наезды на людей, которые приводят к травмированию или гибели, вскоре будут направлены в Верховную Раду.