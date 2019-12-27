На Львівщині пішохода на смерть збила вантажівка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Львівській області внаслідок наїзду вантажного автомобіля загинув 27-річний чоловік. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 26 грудня близько 19.45 на автодорозі "Київ-Чоп" в одному з сіл Стрийського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля MAN, 30-річний мешканець Тернопільської області, скоїв наїзд на пішохода, 27-річного місцевого мешканця. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.
Поліцейські розслідують обставини ДТП. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, у Львові водій збив поліцейського та протаранив службовий автомобіль.