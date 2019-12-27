Во Львовской области пешехода насмерть сбил грузовик
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Во Львовской области в результате наезда грузового автомобиля погиб 27-летний мужчина. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 декабря около 19.45 на автодороге "Киев-Чоп" в одном из сел Стрыйского района.
Как предварительно установили правоохранители, водитель грузового автомобиля MAN, 30-летний житель Тернопольской области, совершил наезд на пешехода, 27-летнего местного жителя. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.
Полицейские расследуют обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Напомним, во Львове водитель сбил полицейского и протаранил служебный автомобиль.