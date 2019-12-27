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У Києві за добу зафіксували майже 150 ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. У четвер, 26 грудня, протягом доби в столиці сталося 148 ДТП. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва, передає УНН.

"За 26 грудня 2019 року на столичну службу "102" надійшло 148 повідомлень про ДТП", - зазначили в поліції. 

Також у пресслужбі додали, що у 8 автопригодах травмувалось 8 людей.

Нагадаємо, слідчі ДБР розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю оперуповноваженого УСБУ у Хмельницькій області, в якій загинуло двоє людей.

Також повідомлялось, що у Львівській області внаслідок наїзду вантажного автомобіля загинув 27-річний чоловік. 

Як повідомляв УНН, за словами заступника голови МВС Антона Геращенка, відповідні законопроєкти про посилення покарання водіїв за наїзди на людей, що призводять до травмування або загибелі, невдовзі будуть спрямовані у Верховну Раду.

Українські Національні Новини

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