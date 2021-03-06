В Киеве за сутки еще 682 больных COVID-19, умерли 18 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Киеве за сутки обнаружили 682 новых больных COVID-19, умерли 18 человек. Всего в столице с начала пандемии зафиксировали уже 141,5 тыс. случаев заболевания, из которых 2753 - летальные. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
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"Еще 682 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 141 598). Еще 18 летальных случаев от вируса (всего 2753). Еще 138 преодолели коронавирус (всего 96 287)", - сообщил Кличко.
Детали
По словам мэра, в столице за прошедшие сутки заболели:
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- 381 женщина в возрасте от 18 до 90 лет
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- 261 мужчина в возрасте от 18 до 92 лет
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- 21 девочка от 7 месяцев до 16 лет и 19 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет
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Кличко также добавил, что за сутки госпитализировали 85 пациентов.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (107), Шевченковском (86) и в Деснянском (85)", - добавил мэр Киева.
По данным с карты СНБО, в столице болеют COVID-19 на сегодня 42 558 человек, за сутки количество активных больных возросло на 526 человек.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 1,394 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 5 марта, - более 9 000, что меньше, чем за прошедшие сутки. Количество госпитализированных за сутки - более 3,3 тысячи. Болеют COVID-19 на сегодня 172 769 человек, за сутки количество активных больных выросло на 5637 человек.