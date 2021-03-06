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В Україні вже 1,394 млн випадків COVID-19, за добу - 9 144

В Україні вже 1,394 млн випадків COVID-19, за добу - 9 144

Київ • УНН

 • 16077 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,394 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 5 березня, - понад 9 тисяч, що менше, ніж минулої доби. Кількість госпіталізованих за добу - понад 3,3 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

Цитата

“9 144 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 06 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 563 дитини та 299 медпрацівників”, — написав Максим Степанов.

Також за минулу добу

госпіталізовано — 3 309 осіб;
летальних випадків — 156;
одужало — 3 351 особа;
здійснено тестувань за добу — 81 333 (зокрема методом ПЛР — 38 972, методом ІФА — 15 627, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 26 734).

За весь час пандемії в Україні

захворіло — 1 394 061 особа;
одужало — 1 194 373 особи;
летальних випадків — 26 919;
проведено ПЛР-тестувань — 7 101 358.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714), Івано-Франківській (676) та Закарпатській (665) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ — 682 випадки;
Вінницька область — 714 випадків;
Волинська область — 195 випадків;
Дніпропетровська область — 488 випадків;
Донецька область — 193 випадки;
Житомирська область — 749 випадків;
Закарпатська область — 665 випадків;
Запорізька область — 188 випадків;
Івано-Франківська область — 676 випадків;
Київська область — 595 випадків;
Кіровоградська область — 47 випадків;
Луганська область — 35 випадків;
Львівська область — 531 випадок;
Миколаївська область — 337 випадків;
Одеська область — 375 випадків;
Полтавська область — 112 випадків;
Рівненська область — 198 випадків;
Сумська область — 194 випадки;
Тернопільська область — 357 випадків;
Харківська область — 522 випадки;
Херсонська область — 62 випадки;
Хмельницька область — 376 випадків;
Черкаська область — 143 випадки;
Чернівецька область — 522 випадки;
Чернігівська область — 188 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом'якшення. Помаранчевий рівень - встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

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