В Україні вже 1,394 млн випадків COVID-19, за добу - 9 144

КИЇВ. 6 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,394 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 5 березня, - понад 9 тисяч, що менше, ніж минулої доби. Кількість госпіталізованих за добу - понад 3,3 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.