В Украине уже 1, 394 млн случаев COVID-19, за сутки - 9 144

КИЕВ. 6 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,394 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 5 марта, - более 9 тыс., что меньше, чем за прошедшие сутки. Количество госпитализированных за сутки - более 3,3 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.