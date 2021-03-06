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У Києві за добу ще 682 хворих на COVID-19, померли 18 людей

У Києві за добу ще 682 хворих на COVID-19, померли 18 людей

Київ • УНН

 • 17341 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. У Києві за добу виявили 682 нових хворих на COVID-19, померли 18 людей. Загалом у столиці з початку пандемії зафіксували вже 141,5 тис. випадків захворювання, з яких 2753 - летальні. Про це повідомив у Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Цитата:

"Ще 682 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 141 598). Ще 18 летальних випадків від вірусу (загалом 2753). Ще 138 подолали коронавірус (загалом 96 287)", - повідомив Кличко.

Деталі

Зі слів мера, у столиці за минулу добу захворіли:

  • 381 жінка віком від 18 до 90 років
  • 261 чоловік віком від 18 до 92 років
  • 21 дівчинка від 7 місяців до 16 років та 19 хлопчиків від 6 місяців до 17 років

Кличко також додав, що за добу госпіталізували 85 пацієнтів.

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (107), Шевченківському (86) та в Деснянському (85)", - додав мер Києва.

За даними з карти РНБО, у столиці хворіють на COVID-19 наразі 42 558 осіб, за добу кількість активних хворих зросла на 526 осіб.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,394 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 5 березня, - понад 9 тисяч, що менше, ніж минулої доби. Кількість госпіталізованих за добу - понад 3,3 тисячі. Хворіють на COVID-19 наразі 172 769 осіб, за добу кількість активних хворих зросла на 5 637 осіб.

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