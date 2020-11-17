В Киеве за сутки более 1100 случаев COVID-19: больше всего снова на Дарнице
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Киеве за сутки обнаружили 1143 новых случая заболевания COVID-19, больше всего случаев зафиксировано в Дарницком районе столицы. Об этом в своем Telegrem-канале написал мэр города Виталий Кличко, передает УНН.
"Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За минувшие сутки еще 1143 больных коронавирусом. Умерли 14 человек. Всего коронавирус унес жизни 990 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 52 642", - отметил он.
Отмечается, что за сутки заболели:
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- 636 женщин в возрасте от 18 до 88 лет
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- 422 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет
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- 3 девочки от 5 месяцев до 17 лет и 42 мальчика от 21 дня до 17 лет.
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Кроме того, заболели также 45 медиков.
"В больницы столицы госпитализировали 90 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 359 человек. Всего коронавирус преодолели 19 126 жителей Киева", - добавляет Кличко.
Так, по данным Кличко, больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 164, в Деснянском - 155 и 139 случаев в Днепровском районе.
Напомним, на 17 ноября 2020 года в Украине выявлено 11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболело - 557 657 человек, выздоровели - 250 983 человека и зафиксировано 9856 летальных случаев.