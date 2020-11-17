У Києві за добу понад 1100 випадків COVID-19: найбільше знову на Дарниці

“Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу ще 1143 хворих на коронавірус. Померли 14 людей. Усього коронавірус забрав життя 990 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 52 642”, — зазначив він.

Зазначається, що за добу захворіли:



636 жінок віком від 18 до 88 років



422 чоловіка віком від 18 до 85 рокiв



3 дівчинки від 5 місяців до 17 років та 42 хлопчика від 21 дня до 17 років.



Окрім того, захворіли також 45 медиків.

“До лікарень столиці госпіталізували 90 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 359 людей. Усього коронавірус подолали 19 126 мешканців Києва”, — додає Кличко.

Так, за даними Кличка, найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі — 164, в Деснянському — 155 та 139 випадків у Дніпровському районі.

Нагадаємо, станом на 17 листопада 2020 року в Україні виявлено 11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло — 557 657 осіб, одужало — 250 983 особи та зафіксовано 9 856 летальних випадків.