У Києві за добу понад 1100 випадків COVID-19: найбільше знову на Дарниці
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Києві за добу виявили 1143 нових випадки захворювання на COVID-19, найбільше випадків зафіксовано у Дарницькому районі столиці. Про це у своєму Telegrem-каналі написав мер міста Віталій Кличко, передає УНН.
“Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу ще 1143 хворих на коронавірус. Померли 14 людей. Усього коронавірус забрав життя 990 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 52 642”, — зазначив він.
Зазначається, що за добу захворіли:
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- 636 жінок віком від 18 до 88 років
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- 422 чоловіка віком від 18 до 85 рокiв
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- 3 дівчинки від 5 місяців до 17 років та 42 хлопчика від 21 дня до 17 років.
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Окрім того, захворіли також 45 медиків.
“До лікарень столиці госпіталізували 90 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 359 людей. Усього коронавірус подолали 19 126 мешканців Києва”, — додає Кличко.
Так, за даними Кличка, найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі — 164, в Деснянському — 155 та 139 випадків у Дніпровському районі.
Нагадаємо, станом на 17 листопада 2020 року в Україні виявлено 11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло — 557 657 осіб, одужало — 250 983 особи та зафіксовано 9 856 летальних випадків.