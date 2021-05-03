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В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у менее чем ста человек, 23 человека умерли

В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у менее чем ста человек, 23 человека умерли

Киев  •  УНН

 • 17984 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В столице за минувшие сутки обнаружили 95 новых случаев заболевания коронавирусом, 23 человек умерли от заболевания. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"+95 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 196 441). +23 летальных случая от вируса (всего 4666). +66 преодолели коронавирус (всего 124 501) ", - написал Кличко.

Детали

По данным мэра, за минувшие сутки в столице заболели COVID-19:

• 59 женщин в возрасте от 20 до 83 лет
• 33 мужчины в возрасте от 21 до 85 лет
• 1 девочка 14 лет и 2 мальчика 14 и 15 лет

Кроме того, в больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 23 больных коронавирусом. А также 94 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Святошинском (27), Соломенском (23) и Деснянском (15)", - отметил мэр.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 2,085 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 2 мая, - 2,7 тыс., что меньше, чем днем ранее.

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