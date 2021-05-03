У Києві за добу коронавірус виявили у менше ніж сотні осіб, 23 людини померли
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У столиці за минулу добу виявили 95 нових випадків захворювання на коронавірус, 23 людей померли від захворювання. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Цитата:
“+95 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 196 441). +23 летальних випадки від вірусу (загалом 4666). +66 подолали коронавірус (загалом 124 501)”, — написав Кличко.
Деталі
За даними мера, за минулу добу у столиці захворіли на COVID-19:
• 59 жінок віком від 20 до 83 років
• 33 чоловіки віком від 21 до 85 років
• 1 дівчинка 14 років та 2 хлопчики 14 та 15 років
Окрім того, до лікарень столиці за минулу добу госпіталізували 23 хворих на коронавірус. А також 94 пацієнтів із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
“Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Святошинському (27), Солом’янському (23) та Деснянському (15)”, — зазначив мер.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 2,085 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 2 травня, — 2,7 тис., що менше, ніж днем раніше.