В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 697 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Киеве за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 697 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
За субботу в медучреждения столицы был госпитализирован 71 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 408 — с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Зафиксировано 42 летальных случая от COVID-19 за минувшие сутки.
Всего с начала пандемии в Киеве заразились коронавирусом 176 569 человек, умерли 3 890.
За сутки выписаны 236 человек, в целом с начала пандемии — 111 068.
Кличко отметил, что наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (207), Днепровском (150) и в Голосеевском (93).
Дополнение
Отметим, что по состоянию на 11 апреля в Украине зарегистрировано 12 112 новых случаев коронавирусной болезни.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.