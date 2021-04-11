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В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 697 человек

В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 697 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Киеве за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 697 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

За субботу в медучреждения столицы был госпитализирован 71 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 408 — с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Зафиксировано 42 летальных случая от COVID-19 за минувшие сутки.

Всего с начала пандемии в Киеве заразились коронавирусом 176 569 человек, умерли 3 890.

За сутки выписаны 236 человек, в целом с начала пандемии — 111 068.

Кличко отметил, что наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (207), Днепровском (150) и в Голосеевском (93).

Дополнение

Отметим, что по состоянию на 11 апреля в Украине зарегистрировано 12 112 новых случаев коронавирусной болезни.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.

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