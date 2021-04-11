У Києві за добу коронавірус виявили у 697 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Києві за минулу добу коронавірусну інфекцію виявили у 697 осіб, повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.
Деталі
За суботу в медзаклади столиці було госпіталізовано 71 пацієнта з підтвердженим діагнозом COVID-19 і 408 — з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
Зафіксовано 42 летальних випадки від COVID-19 за минулу добу.
Загалом із початку пандемії в Києві заразилися коронавірусом 176 569 осіб, померли 3890.
За добу одужало 236 осіб, загалом із початку пандемії — 111 068.
Кличко зазначив, що найбільшу кількість випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (207), Дніпровському (150) і в Голосіївському (93).
Доповнення
Відзначимо, що станом на 11 квітня в Україні зареєстровано 12 112 нових випадків коронавірусної хвороби.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.