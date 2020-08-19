В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 215 человек, в общем - уже около 11 тыс. случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 215 человек. Всего в городе 10 945 подтвержденных случаев коронавирусного заболевания. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает корреспондент УНН.
"Количество больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) в Киеве снова резко увеличилось. За минувшие сутки вирус обнаружили у 215 человек. 13 из них - дети. На сегодня в столице уже 10945 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.
По его словам, заболели:
▪️ 110 женщин (от 18 до 90 лет);
▪️ 92 мужчины (от 18 до 83 лет);
▪️ 5 девочек (от 3 до 17 лет);
▪️ 8 мальчиков (от 1 года до 17).
Также Кличко отмечает, что заболели, в частности, шестеро медиков.
"Увеличилось и количество госпитализированных. В больницы столицы попали 49 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей", - отметил Кличко.
По его словам, выздоровели за минувшие сутки 26 человек. Всего коронавирус преодолели 3484 жителя Киева.
Напомним, в Украине уже более 96 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 1967.